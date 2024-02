BNP Paribas Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Bnp Paribas-Aktie bietet laut aktuellen Daten eine Dividendenrendite von 2,68 Prozent, was 2,68 Prozent über dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu anderen Finanzaktien hat die Bnp Paribas-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was 58,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Handelsbanken-Aktien beträgt 0 Prozent, so dass die Bnp Paribas-Aktie deutlich darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,58 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Bnp Paribas-Aktie derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 74,39 Punkten und zeigt auch hier eine überkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Bnp Paribas-Aktie eher durchschnittlich ist, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Bnp Paribas-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche und des RSI eine "Gut"-Bewertung, während das Sentiment und der Buzz eine "Schlecht"-Bewertung ergeben.

