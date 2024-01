BNP Paribas Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie von Bnp Paribas haben in den letzten Wochen merklich abgenommen. Dies ergibt sich aus einer Analyse der Internet-Kommunikation, die starke negative Ausschläge zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Bnp Paribas derzeit eine Dividendenrendite von 2,68 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas liegt mit einem Wert von 8,78 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Bnp Paribas-Aktie kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird, da sie 1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +3,78 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Bnp Paribas-Aktie, mit einer schlechten Stimmung und einem rückläufigen Interesse der Marktteilnehmer, aber einer guten Dividendenpolitik und neutralen fundamentalen und technischen Bewertungen.

