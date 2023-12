BNP Paribas Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der Aktienkurs von Bnp Paribas hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Bnp Paribas war neutral, mit überwiegend negativen Themen in den letzten zwei Tagen. Die Handelssignale zeigen eine positive Bewertung, während es bei der Kommunikationsfrequenz und der Stimmung keine wesentlichen Veränderungen gab. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.

