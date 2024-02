BNP Paribas Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Diskussionen über Bnp Paribas auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Die Kommentare der vergangenen Tage waren größtenteils neutral. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Es wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon fünf als gut und zwei als schlecht bewertet werden. Zusammenfassend ist die Aktie von Bnp Paribas laut der Redaktion bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bnp Paribas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 58,3 EUR. Der letzte Schlusskurs (56,39 EUR) weicht somit um -3,28 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 59,67 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,5 Prozent). Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung der Bnp Paribas-Aktie für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung hat sich für Bnp Paribas in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien. Die Diskussionsstärke wurde als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Aktie von Bnp Paribas im letzten Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt. Dies liegt 58,4 Prozent über dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger neutral ist, die technische Analyse jedoch auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Die Aktie hat im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine hervorragende Rendite erzielt.

