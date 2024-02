BNP Paribas Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Bnp Paribas schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken eine Dividendenrendite von 2,68 % aus, basierend auf den aktuellen Kursen. Dies bedeutet eine 2,68-prozentige Abweichung von der durchschnittlichen Dividendenrendite von 0 %. Daher wird das Unternehmen positiv eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse einen Wert von 99,56, was auf eine Überbewertung der Bnp Paribas-Aktie hinweist. Dies führt zu einer negativen Einstufung auf dieser Basis. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 77, was ebenfalls auf eine Überbewertung hinweist. Insgesamt wird die Aktie auf Grundlage des RSI als negativ eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Bnp Paribas-Aktie eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dementsprechend wird das Unternehmen in dieser Kategorie positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der aktuelle Kurs der Bnp Paribas-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs mit einer Abweichung von -11,84 Prozent darunter, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.

