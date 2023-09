BNP Paribas Aktie im Aufwind: Analysten prognostizieren 27,76% Gewinn und spannende Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die BNP Paribas Aktie befindet sich derzeit in einem positiven Trend. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand, was auf eine weitere Aufwärtsbewegung hindeutet. Analysten schätzen, dass die Aktie innerhalb der nächsten 12 Monate einen Kurs von 76,40 EUR erreichen könnte, was einen Gewinn von rund 27,76% bedeuten würde.

Die Quartalszahlen für das dritte Quartal werden in 53 Tagen erwartet und sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt darauf. Die aktuellen Prognosen deuten auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal hin. Für das dritte Quartal wird ein Umsatz von etwa 11,96 Mrd. EUR erwartet, was einem Rückgang von 0,00% entspricht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -2,20% auf rund 2,70 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten eher pessimistisch. Der Umsatz...