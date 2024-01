BNP Paribas Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100. Der RSI der Bnp Paribas liegt bei 48,37, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Bnp Paribas daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bnp Paribas wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche erzielte Bnp Paribas in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +58,4 Prozent. Dies bedeutet eine deutliche Überrendite im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Bnp Paribas mit 58,4 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Bnp Paribas mittlerweile auf 58,11 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 63,14 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,66 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 58,81 EUR, was einer Distanz von +7,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Bnp Paribas als "Gut" eingestuft.

