BNP Paribas Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Bnp Paribas-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 58,5 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 62,55 EUR, was einem Unterschied von +6,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und liegt aktuell bei 60,46 EUR, was einem Unterschied von +3,46 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird Bnp Paribas eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zugesprochen.

Bei der Einschätzung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. Die Diskussionsintensität der Bnp Paribas-Aktie ergibt eine "Neutral"-Einschätzung, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung zeigt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bnp Paribas liegt bei 19,03, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Bnp Paribas in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,78 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

