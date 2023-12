BNK Bankingration Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Bnk Banking ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Die Analyse der vergangenen zwei Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert worden sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 20 und wird daher als "Gut" eingestuft, während der RSI25 bei 46,97 liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf der RSI-Ebene als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Bnk Banking mit einem Kurs von 0,385 AUD aktuell +6,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, ist die Aktie jedoch -6,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte keine signifikante Veränderung in der Internet-Kommunikation festgestellt werden. Die Stimmung wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.