BNK Bankingration Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bnk Banking wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,46 Punkten, was bedeutet, dass die Bnk Banking-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert beträgt 51,22, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält Bnk Banking daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bnk Banking-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,41 AUD lag. Der letzte Schlusskurs (0,42 AUD) weicht somit +2,44 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,39 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+7,69 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bnk Banking-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz bei Bnk Banking festgestellt wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Bnk Banking in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Einschätzung basiert auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen, die zeigten, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.