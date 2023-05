BMZ PRÄSENTIERT NEUHEITEN AUF DER EES EUROPE

Karlstein (ots) -Die BMZ Group, ein global agierender Spezialist für Lithium-Ionen-Batterien, freut sich, vom 14. bis 16. Juni 2023 als Aussteller auf der ees Europe in Halle C2 mit dem Stand C2.555 in der Messe München vertreten zu sein. Besucher können sich am BMZ-Stand über die neuesten Trends und Technologien zur Speicherung erneuerbarer Energien informieren.In der Riege der Exponate am BMZ-Stand sind besonders zwei Produktneuheiten hervorzuheben:- BMZ wird erstmals den Power4Home Heimspeicher mit integriertem Wechselrichter präsentieren.- Zusätzlich wird mit dem Power2Go ein transportabler Energiespeicher vorgestellt, der bis in den Starkstrombereich überall dort die nötige Power liefert, wo das stationäre Stromnetzwerk keine Anschlüsse bietet oder gar ausfällt. Besonders interessant ist der Power2Go beispielsweise für Handwerker, Landschaftsgärtner, Filmproduktionsgesellschaften und viele mehr, bis hin ins private Umfeld.Daneben werden auf dem Stand die HYPERION® und ESS Z Heimspeicher ebenso wie der Industriespeicher IndustriAE ausgestellt.Über die BMZ Group:Die BMZ Group ist ein Global Player in der Entwicklung und Produktion von branchenübergreifenden Lithium-Ionen-Systemlösungen. Hierbei bietet sie die komplette Wertschöpfungskette von der Zelle über den Akku bis hin zu Second Life und Entsorgung an. Neben der Versorgung von Märkten wie Medical, Power- & Gardentools sowie industriellen Anwendungen, versteht sich die BMZ Group vor allem als THE GREEN ENERGY SYSTEM PROVIDER. Mit der Herstellung von Heim- und Industriespeichern für Photovoltaikanlagen sowie Batterien für die Elektromobilität, fertigt BMZ das Herzstück der nötigen Infrastruktur für die Energie- und Verkehrswende. Mit Blick auf den drohenden Klimawandel und seine Folgen, nimmt die BMZ Group so ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung wahr.www.bmz-group.comPressekontakt:BMZ Germany GmbHChristiane LandgrafMarketing Referentin & PressesprecherinZeche Gustav 163791 Karlstein am MainDeutschlandTel.: +49 (0)6188-9956-7774E-Mail: christiane.landgraf@bmz-group.comOriginal-Content von: BMZ Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell