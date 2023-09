BMW: Das wahre Kursziel bei 112,20 EUR

Die BMW-Aktien verzeichneten am gestrigen Handelstag eine rückläufige Tendenz von -2,06%. In der vergangenen Woche gab es insgesamt einen Verlust von -0,30%. Derzeit herrscht am Markt eine neutrale Stimmung.

• Am 25.09.2023: BMW mit einer negativen Entwicklung von -2,06%

• Das mittelfristige Kursziel für die BMW-Aktie liegt bei 112,20 EUR.

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von 3,27

Allerdings sind sich Analysten einig darüber, dass die Aktie aktuell nicht adäquat bewertet ist. Wenn sie Recht haben sollten und das mittelfristige Kursziel erreicht wird, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +15,10% eröffnen. Jedoch stimmen längst nicht alle Experten darin überein.

Aktuell positionieren sich die Meinungen folgendermaßen:

– Drei Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

– Sieben weitere bezeichnen sie als...