BMW verkauft im ersten Quartal weniger Autos - China mit Rückgang

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat in den ersten drei Monaten des Jahres weniger Autos verkauft als vor Jahresfrist. Im ersten Quartal lieferte BMW weltweit mit allen Marken 588 138 Pkw aus und damit 1,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Einen spürbaren Rückgang gab es im wichtigsten Markt China, wo von den Marken BMW und Mini 194 773 Autos an die Kunden ausgeliefert wurden und damit 6,6 Prozent weniger. Bei der Marke BMW insgesamt belief sich das Minus weltweit auf 0,4 Prozent.

Einen guten Lauf hat das Unternehmen aber weiter mit seinen Elektroautos. In den drei Monaten bis März zogen die Auslieferungen der Vollelektroautos bei der Stammmarke BMW auf über das Doppelte an, ein Plus von 112,3 Prozent bedeuteten 55 979 verkaufte Batterieautos (BEV). Im Gesamtkonzern stiegen die Auslieferungen der rein akkubetriebenen Wagen um 83,2 Prozent auf 64 647 Stück./men/ngu