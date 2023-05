BMW: Was diese Aktie interessant macht

BMW (WKN: 519000) hängt wie viele Autobauer extrem stark am Konjunkturzyklus und könnte gerade in den kommenden Monaten in einige Probleme kommen, wenn die Rezession ihre volle Zerstörungskraft entfalten sollte. Allerdings könnte sich BMW in Zukunft nicht mehr in dieser misslichen Lage befinden, denn vielleicht ist der Konzern bald nicht mehr von Zyklen abhängig.

BMW ist einer der weltweit führenden Konzerne für Automobile und Motorräder. Das Unternehmen verfolgt eine ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.