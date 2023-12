BMW VZ-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von BMW wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 5,58 insgesamt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der 21,11 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine positive Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Aktienkurs hat BMW im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,5 Prozent erzielt, was 14,25 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" beträgt 0,96 Prozent, und BMW liegt aktuell 22,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der BMW-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 100,57 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (100,94 EUR) liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat dies anhand der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als schlecht eingestuft. Allerdings wurden auch 2 positive Signale herausgefiltert, was zu einer positiven Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit eine neutrale Gesamteinstufung.

