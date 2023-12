BMW VZ-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Bmw-Aktie wurde kürzlich genauer unter die Lupe genommen, und es wurden interessante Ergebnisse erzielt. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,58 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 103,06 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,47 Prozent entspricht. Dies wird als "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 95,02 EUR, was einer Abweichung von +8,46 Prozent entspricht. In diesem Fall ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Bmw-Aktie.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde ein Wert von 28 festgestellt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" für dieses Signal. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein ähnlicher Wert, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Aktie gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können ebenfalls Auswirkungen auf Aktien haben. Für Bmw wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt. Dennoch gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Bmw in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +22,64 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automobile"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Bmw um 13,92 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

