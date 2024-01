BMW VZ Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Bmw derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 100,78 EUR, während der Kurs der Aktie (95,52 EUR) um -5,22 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 97,23 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses um -1,76 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einzustufen, was insgesamt dem Rating "Neutral" entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Bmw wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Weiterführende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Bmw auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 9,15 Prozent hat Bmw derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,81%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automobile"-Branche beträgt +5, was der Bmw-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bmw liegt mit einem Wert von 5,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der durchschnittliche KGV der Branche "Automobile" beträgt 19, wodurch die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

