BMW VZ Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs von Bmw liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 23,5 Prozent höher. Dies bedeutet, dass die Rendite mehr als 18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Automobile" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 3,97 Prozent. Bmw liegt mit 19,54 Prozent deutlich darüber. Diese starke Wertentwicklung führte im vergangenen Jahr zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Bmw derzeit 100,82 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 98,46 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -2,34 Prozent zum GD200 und daher zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 96,91 EUR, was einer Distanz von +1,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung für Bmw basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Bmw wird die langfristige Kommunikation im Netz beobachtet. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität im Netz üblich, weshalb Bmw in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Bmw derzeit eine Dividendenrendite von 9,15 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dieser Unterschied von 5,34 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

