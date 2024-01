BMW VZ Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Bmw Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 9,15 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,8 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung der ausgeschütteten Dividende. Der Relative Strength Index (RSI) der Bmw liegt bei 72,49, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 45,44 und wird daher als neutral eingestuft. Die technische Analyse ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral", da der gleitende Durchschnittskurs bei 100,82 EUR liegt und die Aktie aktuell bei 98,46 EUR notiert. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Bmw Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der Diskussionsintensität, jedoch eine negative Bewertung in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Bmw Aktie als "Schlecht" eingestuft.

