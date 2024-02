BMW VZ Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Bmw-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch neutral. In Bezug auf die Dividende bietet die Bmw-Aktie eine Rendite von 8,99 %, was im Vergleich zur Branchen durchschnitt einen Mehrertrag von 5,25 Prozentpunkten bedeutet - eine gute Ausschüttungspolitik.

In den letzten 12 Monaten konnte die Bmw-Aktie eine Performance von 13,13 Prozent erzielen, was im Vergleich zur "Automobile"-Branche eine Outperformance von +13,83 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance 12,68 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI bei 16,84 Punkten, was bedeutet, dass die Bmw-Aktie überverkauft ist und somit eine gute Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Bmw-Aktie also eine gute Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

