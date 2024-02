BMW VZ Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von BMW hat im letzten Jahr eine Rendite von 10,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 8,49 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Automobile" liegt bei 0,54 Prozent, wobei BMW derzeit um 10,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überrendite wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BMW liegt mit 5,47 unter dem Branchendurchschnitt von 18, was bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann. Daher erhält sie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein positives Rating.

In Bezug auf die Stimmung und das Interesse der Anleger zeigen Analysen, dass es eine starke Aktivität und Diskussionsintensität rund um die BMW-Aktie gibt, was zu einer positiven langfristigen Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für BMW hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der BMW-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 100,3 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 97,03 EUR auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die BMW-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden.

