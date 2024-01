BMW VZ Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Bmw-Aktie: Unterbewertet, aber gemischte Stimmungslage

Die Bmw-Aktie wird derzeit als unterbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchendurchschnitt im Automobilsektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5,58, was einem Abstand von 71 Prozent zum Branchen-KGV von 19,55 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positiv geprägte Diskussionen gab es an drei Tagen, während an acht Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bmw diskutiert. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Bmw liegt bei 9,15 Prozent, was 5,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Automobilsektor liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Bmw-Aktie bei 93,69 EUR, was einer Entfernung von -6,75 Prozent vom GD200 (100,47 EUR) entspricht, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 97,47 EUR, was einem Abstand von -3,88 Prozent bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs basierend auf technischen Analysen als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

