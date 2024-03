BMW VZ Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Bmw im Fokus der Diskussionen, wobei mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Bmw, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst wird. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +8,87 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Bmw-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,65 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,99 Prozent und liegt damit 5,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Bmw-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Gut"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Branchenvergleich erzielte Bmw in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,13 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt um -1,37 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +14,5 Prozent bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Bmw mit einer Rendite von 15,96 Prozent über dem Durchschnittswert von -2,83 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

