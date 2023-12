BMW VZ Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Analyse zeigt, dass die Anleger in den sozialen Medien in den letzten Tagen grundsätzlich negativ gegenüber Bmw eingestellt waren. Es gab fünf positive und sieben negative Tage, und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was dazu führt, dass Bmw in der Stimmungsanalyse eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Weitere Auswertungsmodelle haben sechs Handelssignale für Bmw identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Bmw von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bmw bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Automobilbranche (KGV von 20,46) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Bmw daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 49,99 Punkten, was darauf hinweist, dass Bmw weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, sodass die Aktie für beide RSI-Kriterien eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bmw mit -56,48 Prozent Entfernung vom GD200 (231,27 EUR) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 131,08 EUR einen Abstand von -23,22 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Bmw auf Basis der Analyse der Anlegerstimmung, der fundamentalen Kriterien, des Relative-Stärke-Index und der technischen Analyse.

