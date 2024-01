BMW VZ Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Bmw liegt der aktuelle RSI-Wert bei 38,79, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) zeigt sich mit einem Wert von 35 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für den RSI.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien überwiegend eine negative Haltung gegenüber Bmw. In den letzten Tagen gab es drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die aktuellen Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind jedoch größtenteils positiv, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf ein positives Signal deutet. Insgesamt erhält die Anlegerstimmung daher eine neutrale Bewertung.

Die Dividendenrendite von Bmw beträgt aktuell 9,15 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,82 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Bmw im letzten Jahr eine Rendite von 23,5 Prozent erzielt, was 16,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite der Branche "Automobile" von 5,37 Prozent liegt Bmw aktuell mit 18,13 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BMW VZ-Analyse vom 07.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BMW VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW VZ-Analyse.

BMW VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...