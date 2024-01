BMW VZ Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis zwischen Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Für die Bmw-Aktie beträgt der RSI aktuell 94,09, was auf eine Überbewertung hindeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 66, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einstufung für den RSI.

Bei der technischen Analyse auf Basis der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 100,68 EUR für die Bmw-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 93,06 EUR, was einem Unterschied von -7,57 Prozent entspricht, und daher wird eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 97,32 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist Bmw derzeit ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 9 auf, was eine positive Differenz von +5,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt 0 negative und 5 positive Signale aus den Diskussionen abgeleitet, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt basierend auf den verschiedenen Analysen ergibt sich eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für die Bmw-Aktie.

BMW VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BMW VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW VZ-Analyse.

BMW VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...