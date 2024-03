BMW VZ Aktie: Der Knaller!

BMW schüttet eine Dividendenrendite von 8,99 % aus, was 5,27 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,72 %. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut" aufgrund des möglichen höheren Mehrwerts.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der BMW-Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält BMW in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung hat eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die BMW-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 17,25 Prozent erzielt, was 20,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Automobile" liegt die jährliche Rendite von BMW bei 17,85 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BMW liegt bei 6,33, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

