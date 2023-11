BMW VZ Aktie: Jetzt ist alles möglich

Laut einer fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bmw mit einem Wert von 5,64 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Automobilbranche (KGV von 24,89). Dieser Unterschied von 77 Prozent führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Bmw-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 51,23 Prozent erzielt, was 44,9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt 7,52 Prozent, wobei Bmw derzeit 43,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse schneidet die Bmw-Aktie weniger gut ab. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (GD200) liegt bei 100,89 EUR, während der aktuelle Kurs bei 92,51 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -8,31 Prozent und eine Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 96,85 EUR, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält sie somit eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei Bmw derzeit bei 87,45 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird das Wertpapier in Bezug auf den 7-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine klare Überkauft- oder Überverkauft-Situation an. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Bmw-Aktie in diesem Abschnitt als "Schlecht" eingestuft.

