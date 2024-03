BMW VZ Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von BMW wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,33 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche (18,35) liegt das KGV um 65 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus der Perspektive der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für BMW liegt bei 47,66 und signalisiert eine neutrale Situation, weder überkauft noch überverkauft. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte BMW eine Performance von 17,25 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um -0,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,83 Prozent für BMW im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf BMW den Durchschnitt um 20,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird auch in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb in der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung erzeugt wird.

BMW VZ kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BMW VZ jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BMW VZ-Analyse.

BMW VZ: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...