BMW VZ Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Bmw-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 100,34 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 95 EUR liegt und somit einen Abstand von -5,32 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 97,48 EUR, was einer Differenz von -2,54 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lässt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume feststellen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Titel für die Bmw-Aktie. Der RSI7 liegt bei 0,37, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 61,37 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Bmw-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,95 Prozent erzielt, was 8,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" liegt Bmw aktuell 10,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Bmw-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Bmw in diesem Punkt.

