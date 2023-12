BMW VZ Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Aktie von Bmw verzeichnet nach der technischen Analyse aktuell eine neutrale Einstufung. Der Aktienkurs liegt bei 100,42 EUR und hat damit einen Abstand von -0,17 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200), die bei 100,59 EUR verläuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 95,25 EUR angenommen, was einer Differenz von +5,43 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Bmw als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,58 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" ist, der 21,06 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Bmw liegt derzeit bei 9,15 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" von 3,79 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Redaktion hat zudem 4 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Bmw-Aktie auf Basis der technischen, fundamentalen und Anleger-Analyse.

