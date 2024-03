BMW VZ Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Bei Bmw liegt der RSI bei 61,05, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 43, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst somit auch die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Bmw langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Bmw hat gezeigt, dass die Kommentare in den sozialen Medien überwiegend positiv waren, während in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Dadurch erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sechs konkret berechnete Signale (5 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Bmw hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Bmw beträgt aktuell 6,33 und liegt damit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 18. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher unterbewertet, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

