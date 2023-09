BMW: Potenzielle Steigerung um 11,98% auf Kursziel von 112,20 EUR

Am gestrigen Tag verbuchte die BMW-Aktie einen Anstieg von +2,49%, was zu einem Gesamtwertanstieg von +4.36% in den vergangenen fünf Handelstagen führt. Der Markt scheint daher derzeit optimistisch gegenüber dem Unternehmen.

Die Bankanalysten sind sich einig darin, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und das mittelfristige Kursziel bei 112,20 EUR liegt – eine potenzielle Steigerung um +11,98%. Allerdings gibt es unter den Experten unterschiedliche Meinungen bezüglich des zukünftigen Trends.

Während drei Analysten BMW als “stark kaufen” bewerten und sieben weitere das Rating “kaufen” vergeben haben mit einer optimistischen aber zurückhaltenden Haltung, halten sich insgesamt 17 Analysten neutral (Bewertung: “halten”). Nur ein Experte empfiehlt die Aktie zum Verkauf und zwei weitere sind sogar davon überzeugt...