BMW: Potenzial von +15,67% - Kursziel bei 112,20 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von BMW aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR, was ein Potential von +15,67% bietet.

• Am 05.09.2023 stieg der Wert um +2,74%

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +33,33%

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,27 unverändert

Am gestrigen Handelstag verzeichnete BMW einen Anstieg um +2,74%. In den letzten fünf Tagen war eine neutrale Stimmung am Markt zu beobachten und eine Woche Rendite summierte sich auf lediglich +0,20%.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels für die BMW-Aktie liegt bei 112,20 EUR. Falls diese Prognose zutrifft würde das ein Plus von etwa +15.67 % bedeuten . Einige Experten sind dieser Ansicht jedoch nicht gefolgt und bewerten die Situation neutral.

Aktuell geben drei Analysten das...