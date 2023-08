BMW: Kursziel von 112,20 EUR - Analysten sind optimistisch

Die Aktie von BMW hat am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -5,28% verzeichnet und auch in der vergangenen Woche fielen die Ergebnisse mit einem Negativtrend aus. Dennoch sehen Bankanalysten mittelfristig ein großes Potenzial für Investoren im aktuellen Kursziel von 112,20 EUR – was einem Anstieg um +6,71% entspricht.

• BMW: Am 01.08.2023 mit -5,28%

• Das Kursziel von BMW liegt bei 112,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,38

Aktuell gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten zur Bewertung der Aktie: Während drei Analysten sie als starken Kauf empfehlen und acht weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, positionieren sich sechzehn weitere Experten neutral (“halten”). Einige wenige bleiben skeptisch und raten zum Verkauf – insgesamt jedoch überwiegt die positives Einschätzung.

Das bewährte...