BMW: Kursziel von 111,18 EUR laut Bankanalysten

Die BMW-Aktie hat am Finanzmarkt gestern eine Kursentwicklung von -0,26% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -2,09%. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch.

Doch das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der BMW-Aktie liegt bei 111,18 EUR – ein Potenzial von +2,38%, wenn die Analysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Zeit.

Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt bei +41,38%. Konkret empfehlen vier Experten einen starken Kauf und acht ein Kauf-Rating. Neutrale Bewertungen wurden von 15 Analysisten vergeben und einer hält die Aktie für einen Verkauf. Ein weiterer Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,45.

