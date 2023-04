BMW: Kursziel beträgt 107,10 € – Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von BMW wird aktuell unterschätzt, sagen Experten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 107,10 €.

• Am 17.04.2023 lag die Kursentwicklung von BMW bei -0,27%

• Nach dem Durchschnitt der Bankanalysten ist das Kursrisiko in Höhe von -3,62%.

• Das Guru-Rating hat sich auf 4,67 erhöht.

Am letzten Handelstag fiel der Wert um -0,27%. Doch über eine Woche hinweg konnte ein Anstieg von +2,16% verzeichnet werden – was für eine neutrale Stimmung am Markt spricht.

Aktuell schätzen fünf Bankanalysten die Aktie als starken Kauf ein und neun weitere setzen sie auf „Kauf“. Zwölf Experten empfehlen zurzeit „Halten“, während zwei Stimmen zum Verkauf raten.

Insgesamt sind somit noch immer fast die Hälfte (46,67%) aller befragten Analysten optimistisch gestimmt. Auch das Guru-Rating zeigt mit einem Stand von 4,67 anhand historischer...