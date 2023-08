BMW: Kursziel bei 112,20 EUR bleibt unverändert

Die BMW-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -5,49% erfahren. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Plus von +1,58% verzeichnet werden. Die Analysten sind sich jedoch einig, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und das wahre Kurspotenzial bei einem Preis von 112,20 EUR liegt – was einem Anstieg um +7,59% entspricht.

• BMW: Erwartetes Kurspotenzial von +7,59%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,38

• Optimistische Einschätzungen von insgesamt 11 Analysten

Laut einer Durchschnittsberechnung der Bankanalysten gibt es mittelfristig noch viel Potenzial für Investoren. Insgesamt sind nun schon elf Experten optimistisch gestimmt und bewerten die BMW-Aktie als Kauf oder starken Kauf; acht weitere halten sie für kaufenswert ohne dabei euphorisch zu sein. Weiterhin sehen sechzehn Experten kein...