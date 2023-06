BMW: Kursziel bei 111,18 EUR laut Analysten

Die Aktie von BMW hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und erreichte gestern ein Plus von +2,04%. Diese Entwicklung lässt sich auch auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt zurückführen.

Das mittelfristige Kursziel für BMW liegt momentan bei 111,18 EUR. Dieses Potenzial würde Investoren eine Steigerung um +0,96% bescheren.

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, während acht weitere Experten sie als kaufenswert einschätzen – jedoch ohne Euphorie. Insgesamt positionieren sich 15 weitere Experten neutral mit einer Bewertung “halten”. Nur ein einziger Experte empfiehlt tatsächlich einen Verkauf der Aktien und einer glaubt sogar an sofortigen Verkauf.

Dies ergibt eine positive Einschätzung durch insgesamt +41,38% aller befragten Analysten. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,45...