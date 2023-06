BMW: Kursziel bei 111,18 EUR laut Analysten

Gestern legte die Aktie von BMW am Finanzmarkt um +0,38% zu und erreichte damit ein Plus von +3,48% in den vergangenen fünf Handelstagen. Die Stimmung der Bankanalysten ist eindeutig optimistisch. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 111,18 EUR.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten hat die Aktie ein Potenzial von +3,93%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Entwicklungen. Der Anteil positiver Bewertungen liegt bei über +41%.

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt sich stabil mit einer Wertung von 3,45.