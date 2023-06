Die BMW-Aktie wurde von Experten als unterbewertet eingestuft und weist ein Kurspotential von +2,11% auf. Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 111,18 EUR.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die BMW Aktie eine negative Entwicklung von -0,84%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -2,31%. Trotzdem sind vier Bankanalysten der Meinung, dass es sich lohnt in die Aktie zu investieren und empfehlen einen Kauf. Weitere acht Analysten bewerten die Aktie als kaufenswert mit Optimismus aber ohne Euphorie. Andererseits haben 15 Experten eine neutrale Haltung eingenommen und raten zur Beibehaltung des aktuellen Portfolios. Ein Experte ist allerdings pessimistisch und rät zum Verkauf sowie ein weiterer sogar dazu sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating für BMW bleibt unverändert bei...