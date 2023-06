BMW: Kursziel bei 111,18 EUR - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die BMW-Aktie weist derzeit nach Meinung von Analysten eine Unterbewertung auf. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt mit 111,18 EUR angegeben, was einem Potenzial von +4,59% entspricht.

• BMW legt am 05.06.2023 um +0,30% zu

• Mittelfristiges Kurspotenzial beträgt +4,59%

• “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,45

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die BMW-Aktie einen Anstieg um +0,30%, was den positiven Trend der vorherigen fünf Handelstage fortsetzt und in einer Gesamtperformance von +2.47% für die Woche resultiert. Die Stimmung an der Börse ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 111,18 EUR und wird im Durchschnitt von Bankanalysten bestätigt. Dies würde ein Potenzial von rund +4,59% bedeuten und somit Investoren attraktive Renditemöglichkeiten...