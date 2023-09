BMW: Kurspotenzial von +17,75% - Aktienanalyse

Die BMW-Aktie ist derzeit nach Expertenmeinung unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR, was einem Potenzial von +17,75% entspricht.

• Am 07.09.2023 gab es eine Kursentwicklung von -1,14%

• Der Guru-Rating bleibt mit 3,27 gleich

• Die BMW-Aktie wird derzeit von drei Analysten als “starker Kauf” bewertet

Insgesamt haben sieben Experten ein optimistisches Rating vergeben und 17 halten die Aktie für eine Halteposition. Lediglich einer empfiehlt den Verkauf und zwei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Vor diesem Hintergrund hat die BMW-Aktie gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,14% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen lag das Plus bei +0,96%. Die aktuelle Einschätzung des Marktes scheint neutral zu sein.

Fazit: Nach Ansicht der Bankanalysten weist die BMW-Aktie ein hohes Potenzial auf und...