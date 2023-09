BMW: Experten sehen Kurspotenzial von +17,60% - Aktuell bei 112,20 EUR

Die BMW-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche um +1,06% zugelegt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,13% hingelegt. Der Markt zeigt sich also relativ optimistisch. Doch wie bewerten die Bankanalysten den Wert?

Das mittelfristige Kursziel von BMW liegt aktuell bei 112,20 EUR laut durchschnittlicher Meinung der Analysten. Wenn sie damit richtig liegen, eröffnet das ein Potential in Höhe von +17,60%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben weitere als Kauf. Die meisten positionieren sich neutral mit einer “halten”-Bewertung (17), während nur einer zum Verkauf rät und zwei sogar einen sofortigen Verkauf fordern.

Die positive Prognose wird noch untermauert durch das unveränderte...