BMW: Analysten sehen Kursziel von 110,16 EUR

Am gestrigen Börsentag hat die BMW-Aktie um +0,98% zugelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen beträgt das Minus jedoch -0,08%. Der Markt scheint momentan also relativ neutral zu sein. Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass BMW aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 110,16 EUR und würde somit ein Potenzial von +6,95% für Investoren bedeuten. Von insgesamt 30 befragten Analysten empfehlen dabei 13 (43,33%) die Aktie zum Kauf oder starken Kauf. Acht Experten bewerten sie als optimistisch aber nicht euphorisch kaufenswert und 15 raten dazu sie zu halten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von 3,50.