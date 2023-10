BMW: Analysten sehen Kursziel bei 112,20 EUR

Die Aktie von BMW hat gestern an der Börse einen Anstieg von +1,23% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein Wachstum von +4,21%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ gut.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die BMW-Aktie bei 112,20 EUR. Sollten sie recht behalten, gäbe es ein Kurspotenzial von +13,91%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und in Folge dessen teilen viele unterschiedliche Einschätzungen das Feld.

Von insgesamt 27 Analysten raten drei zum starkem Kauf und weitere sieben empfehlen die Aktie zu kaufen. Eine neutrale Bewertung wurde von 15 Experten abgegeben. Zwei Analyseneinschätzungen fallen auf die Verkaufsseite während zwei weitere ihre Empfehlung sogar verschärften und unmittelbarigen Verkauf empfehlen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert...