BMW: Analysten sehen Kursziel bei 112,20 EUR

Die Aktie von BMW verlor am letzten Handelstag -1,54%, was zu einem Wochentrend von -1,61% führte. Die Stimmung an der Börse ist eher pessimistisch.

Doch die Bankanalysten scheinen eine bessere Zukunft für das Unternehmen zu sehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 112,20 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +15,89%. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch aufgestellt.

Während drei Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht sie zum Kauf raten, haben sich 16 Experten neutral positioniert und eine Halteempfehlung ausgesprochen. Ein Analyst sieht sogar einen Verkauf als ratsam an.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,38 unverändert.