BMW Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie von BMW zeigt sich in verschiedenen Bewertungskategorien im Vergleich zur Branche als besonders positiv. In Bezug auf die Dividende liegt BMW mit einer Ausschüttung von 9,15 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,82 %, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Relative Strength Index (RSI) spiegelt eine Dynamik des Aktienkurses wider und zeigt für BMW einen Wert von 93,98, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 66,99, was eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Der Aktienkurs von BMW verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,48 % im Sektor "Zyklische Konsumgüter" und 2,05 % im Bereich "Automobile" eine deutliche Überperformance bedeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Zudem wird die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 5,58 insgesamt 71 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 19,52, was erneut zu einer positiven Einschätzung führt.

