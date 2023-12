BMW Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung und der Buzz: Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Bmw jedoch kaum verändert. Aufgrund dessen erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Bmw in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe somit mit einem "Neutral" bewertet.

Fundamentale Analyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bmw zahlt die Börse 5,58 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automobile" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Anlegerstimmung: In den vergangenen zwei Wochen wurde Bmw von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher als "Schlecht" eingestuft werden kann. Bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion hat zudem 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bmw-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,1 ebenfalls im neutralen Bereich. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Bmw somit ein "Neutral"-Rating.

