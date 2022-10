BMW-Aktie: Das ist zumindest ein Anfang!

Finanztrends Video zu BMW Vz



Noch immer wird der US-Automarkt mit Lieferengpässen unter anderem bei Computerchips konfrontiert. Trotzdem konnte der deutsche Premium-Autobauer BMW zuletzt seine Verkaufszahlen in dem wichtigen Markt steigern. Das gab der Münchner Konzern am Montag bekannt. USA: BMW steigert Q3-Absatz – Elektroautos offenbar beliebt Demnach setzte BMW in den USA zwischen Juli und Ende September insgesamt 78.031 Neuwagen seiner Stammmarke ab. Die… Hier weiterlesen